В Минске на ул. Маяковского повреждена водопроводная сеть

Минскводоканал предупреждает: в столице на улице Маяковского повреждена водопроводная сеть. Возможно кратковременное снижение давления в ней в районе улиц Жуковского, Аэродромной, Теслы, Надеждинской и Брилевской. Оперативные бригады локализуют повреждения.

В связи с прорывом на улице Оранжерейной ограничено движение всех видов транспортных средств на участке от Аранской в направлении Маяковского в обоих направлениях.