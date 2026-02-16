3.72 BYN
В Минске на ул. Маяковского повреждена водопроводная сеть
Автор:Редакция news.by
Минскводоканал предупреждает: в столице на улице Маяковского повреждена водопроводная сеть. Возможно кратковременное снижение давления в ней в районе улиц Жуковского, Аэродромной, Теслы, Надеждинской и Брилевской. Оперативные бригады локализуют повреждения.
В связи с прорывом на улице Оранжерейной ограничено движение всех видов транспортных средств на участке от Аранской в направлении Маяковского в обоих направлениях.