В Минске школьник покурил вейп и попал в больницу

Минский школьник оказался в больнице, после того как покурил вейп. В милицию поступил сигнал, что в медучреждение доставлен подросток с острым отравлением неустановленным веществом.

Оказалось, что скорую помощь вызвала мама подростка. Ей позвонил сотрудник охраны торгового центра и сообщил о том, что мальчик ведет себя странно: не может внятно выражать свои мысли, не знает, как доехать домой.

"Женщина забрала сына домой, где он рассказал, что находился в торговом центре со своими приятелями. Они дали подростку попробовать вейп, после чего его самочувствие ухудшилось. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказал Дмитрий Мелешко, заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Минска. - Уважаемые родители, интересуйтесь, где, как и с кем ваш ребенок проводит досуг. Обратите внимание на его увлечение и круг общения. Расскажите ребенку о вреде курения, в том числе вейпов, для детского организма".