В Минске спасатели вытащили из огня мать и дочь

Один пожар произошел в столице за прошедшие сутки. На оказание технической помощи спасатели выезжали 15 раз, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на городское управление МЧС.

В 17:42 спасателям стало известно о загорании квартиры в Заводском районе по адресу: ул. Уборевича, 134. Известно, что пожар произошел в жилой комнате, а также на кухне в четырехкомнатной квартире. Огонь повредил имущество, жилье закопчено.