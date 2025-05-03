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В Минске спасатели вытащили из огня мать и дочь

Один пожар произошел в столице за прошедшие сутки. На оказание технической помощи спасатели выезжали 15 раз, сообщает  агентство "Минск-Новости" со ссылкой на городское управление МЧС.

В 17:42 спасателям стало известно о загорании квартиры в Заводском районе по адресу: ул. Уборевича, 134. Известно, что пожар произошел в жилой комнате, а также на кухне в четырехкомнатной квартире. Огонь повредил имущество, жилье закопчено.

Работниками ведомства была спасена хозяйка жилплощади вместе с дочерью. После осмотра их госпитализировали. У женщины зафиксировали отравление продуктами горения, а также термоингаляционную травму.

Девушка получила термический ожоги туловища, обеих кистей, нижних конечностей 1-3 степеней (32 %), верхних дыхательных путей.

Причина ЧП устанавливается.

спасателипожарМЧС