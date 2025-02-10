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В Минске троллейбус сбил двух пешеходов

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Скриншот видео СК

В Минске троллейбус сбил двух пешеходов. Следователь работает на месте. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По предварительной информации, днем 12 февраля 40-летний водитель троллейбуса двигался по улице Шафарнянского и при повороте налево совершил наезд на двух работников дорожной организации, находившихся на проезжей части.

В результате ДТП мужчины с различными травмами госпитализированы.

В настоящее время следователь с привлечением специалистов ГКСЭ и сотрудников ГАИ работает на месте происшествия.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

аварияДТП