Скриншот видео СК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db7935e9-46ed-41e4-afdc-3d400ef51783/conversions/179d8ec3-5ffd-464c-a13d-9f8648c6a1be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db7935e9-46ed-41e4-afdc-3d400ef51783/conversions/179d8ec3-5ffd-464c-a13d-9f8648c6a1be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db7935e9-46ed-41e4-afdc-3d400ef51783/conversions/179d8ec3-5ffd-464c-a13d-9f8648c6a1be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db7935e9-46ed-41e4-afdc-3d400ef51783/conversions/179d8ec3-5ffd-464c-a13d-9f8648c6a1be-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот видео СК

В Минске троллейбус сбил двух пешеходов. Следователь работает на месте. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

По предварительной информации, днем 12 февраля 40-летний водитель троллейбуса двигался по улице Шафарнянского и при повороте налево совершил наезд на двух работников дорожной организации, находившихся на проезжей части.

В результате ДТП мужчины с различными травмами госпитализированы.

В настоящее время следователь с привлечением специалистов ГКСЭ и сотрудников ГАИ работает на месте происшествия.