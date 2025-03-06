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В Минске троллейбус врезался в дерево
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В Минске троллейбус врезался в дерево. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 16.30 30-летний водитель троллейбуса при повороте с ул. Кузьмы Чорного на ул. Сурганова отвлекся от управления, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
В результате ДТП никто не пострадал. Транспортное средство получило механические повреждения.