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В Минске в результате ДТП погиб пешеход
В Минске в результате ДТП погиб пешеход. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Минского облисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 19.50 44-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по ул. Ландера, вблизи д. №28 не предоставил преимущество и совершил наезд на 69-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм минчанин скончался на месте происшествия.
На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа.
По информации Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения" Уголовного кодекса.