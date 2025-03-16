3.61 BYN
3.17 BYN
3.45 BYN
В Минске во время движения загорелся автобус
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77d509a4-ad70-484c-9cb6-1c70e0ae1f62/conversions/0cb20976-537f-445d-8b51-6d7c6c7437bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77d509a4-ad70-484c-9cb6-1c70e0ae1f62/conversions/0cb20976-537f-445d-8b51-6d7c6c7437bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77d509a4-ad70-484c-9cb6-1c70e0ae1f62/conversions/0cb20976-537f-445d-8b51-6d7c6c7437bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/77d509a4-ad70-484c-9cb6-1c70e0ae1f62/conversions/0cb20976-537f-445d-8b51-6d7c6c7437bc-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byТранспортное средство полностью уничтожено огнем
4.32025-03-16T16:23:06.000000Z00
В Минске горел автобус. Это произошло во время движения на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника.
Водитель увидел задымление в месте расположения двигателя и сразу же вывел всех пассажиров. До прибытия МЧС мужчина пытался справиться с загоранием с помощью огнетушителей. Пламя тушили три единицы спасательной техники.
Автобус полностью уничтожен огнем. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.