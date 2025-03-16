В Минске во время движения загорелся автобус

В Минске горел автобус. Это произошло во время движения на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника.

Водитель увидел задымление в месте расположения двигателя и сразу же вывел всех пассажиров. До прибытия МЧС мужчина пытался справиться с загоранием с помощью огнетушителей. Пламя тушили три единицы спасательной техники.