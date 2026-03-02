3.75 BYN
В Минске во время катания на сапборде утонул мужчина
Автор:Редакция news.by
Во время катания на сапборде в Минске утонул человек. Следователи работали на месте.
Днем 28 февраля женщина и мужчина сплавлялись по реке Свислочь, у водопада решили сфотографироваться. Однако в какой-то момент мужчина потерял равновесие, ударился головой о бетонный мост и упал в воду.
Из воды его вытащила дама и вызвала на помощь врачей. Медики позже констатировали смерть человека.
В обстоятельствах случившегося разбираются следователи, особый акцент - на причинах и условиях, способствовавших гибели минчанина.