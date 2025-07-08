В Минске воспитательница детского сада подделала больничный

Выводы экспертов подтвердили догадки заведующей дошкольным учреждением о том, что одна из подчиненных ее обманула, самостоятельно продлив себе больничный. В листке нетрудоспособности, который предоставила 51-летняя воспитатель, была заметна подделка.

После женщина и сама призналась, что до начала больничного она два дня не появлялась на работе. И чтобы ее не уволили за прогулы, изменила цифры в датах на нужные.