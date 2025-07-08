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В Минске воспитательница детского сада подделала больничный
Воспитательница одного из детских садов в Минске подделала больничный.
Выводы экспертов подтвердили догадки заведующей дошкольным учреждением о том, что одна из подчиненных ее обманула, самостоятельно продлив себе больничный. В листке нетрудоспособности, который предоставила 51-летняя воспитатель, была заметна подделка.
Марина Кудравец, главный инспектор управления координации служебной деятельности управления ГКСЭ по Минску:
"Судебным экспертом установлено, что в предоставленный листок нетрудоспособности вносились технические изменения способом подчистки с последующей допиской (дорисовки) штрихов второго знака первоначальной записи".
После женщина и сама призналась, что до начала больничного она два дня не появлялась на работе. И чтобы ее не уволили за прогулы, изменила цифры в датах на нужные.