В Минске задержали 60-летнего курьера мошенников - аферист сам обзавелся парочкой кредитов

В Минске задержали 60-летнего курьера мошенников. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД.

В Партизанский РУВД обратилась 70-летняя минчанка. Женщина стала жертвой мошенников.

Сначала у женщины по схеме "энергосбыт" выманили личные данные. Потом позвонил лжеправоохранитель и убедил, что ими пользуются злоумышленники для совершения преступлений: во избежание ответственности необходимо задекларировать сбережения. Пенсионерка отдала прибывшему курьеру 170 тыс. рублей.

Оперативники установили личность и задержали посыльного. Им оказался 60-летний житель столицы.

Он рассказал, что тоже поверил мошенникам, взял несколько кредитов и отдал им деньги. А затем согласился "помогать" другим пожилым людям, забирая у них наличность якобы для зачисления на безопасные счета в Национальном банке.

Помимо заявительницы фигурант получил еще от двоих потерпевших свыше 80 тыс. рублей. Часть отправил переводом, остальное отвез за границу и лично передал посреднику.