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В Минске задержали 60-летнего курьера мошенников - аферист сам обзавелся парочкой кредитов
В Минске задержали 60-летнего курьера мошенников. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МВД.
В Партизанский РУВД обратилась 70-летняя минчанка. Женщина стала жертвой мошенников.
Сначала у женщины по схеме "энергосбыт" выманили личные данные. Потом позвонил лжеправоохранитель и убедил, что ими пользуются злоумышленники для совершения преступлений: во избежание ответственности необходимо задекларировать сбережения. Пенсионерка отдала прибывшему курьеру 170 тыс. рублей.
Оперативники установили личность и задержали посыльного. Им оказался 60-летний житель столицы.
Он рассказал, что тоже поверил мошенникам, взял несколько кредитов и отдал им деньги. А затем согласился "помогать" другим пожилым людям, забирая у них наличность якобы для зачисления на безопасные счета в Национальном банке.
Помимо заявительницы фигурант получил еще от двоих потерпевших свыше 80 тыс. рублей. Часть отправил переводом, остальное отвез за границу и лично передал посреднику.
Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. Продолжается работа по установлению всех участников преступной схемы.