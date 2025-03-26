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В Минске зафиксировано нарушение электроснабжения - энергетики устраняют перебои
В Минске в 13:33 было зафиксировано нарушение электроснабжения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Минскэнерго".
Для оперативного восстановления электроснабжения филиал "Минские кабельные сети" РУП "Минскэнерго" направил четыре оперативно-выездные бригады. Специалисты производят перезапитку потребителей по резервным связям.
По состоянию на 14:30 отсутствие электроснабжения может наблюдаться преимущественно во Фрунзенском районе. Кроме того, работники филиала "Минские электрические сети" проводят осмотр линий, чтобы оценить состояние инфраструктуры и выявить возможные причины перебоев.
"Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Энергетики РУП "Минскэнерго" делают все возможное для оперативного решения восстановления электроснабжения", - отметили на предприятии.