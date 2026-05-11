В минском ТЦ посетительница срезала в примерочной антикражные этикетки
Автор:Редакция news.by
В минском ТЦ посетительница срезала в примерочной антикражные этикетки
Срезала в примерочной антикражные этикетки. В Минске сотрудники магазина вызвали милицию на посетительницу. 47-летняя безработная в крупном торговом центре занесла в примерочную одежду, а вышла уже с полной сумкой. Персонал магазина нажал тревожную кнопку.
Задержанная отрицала вину, утверждая, что купила одежду в другом магазине. Однако, когда ее спросили о дырках на товаре и срезанных противокражных элементах, она не смогла дать вразумительных объяснений. Общая сумма похищенного - 900 рублей, за кражу возбуждено уголовное дело.
Фото для иллюстрации