В минском ТЦ посетительница срезала в примерочной антикражные этикетки

Срезала в примерочной антикражные этикетки. В Минске сотрудники магазина вызвали милицию на посетительницу. 47-летняя безработная в крупном торговом центре занесла в примерочную одежду, а вышла уже с полной сумкой. Персонал магазина нажал тревожную кнопку.

Задержанная отрицала вину, утверждая, что купила одежду в другом магазине. Однако, когда ее спросили о дырках на товаре и срезанных противокражных элементах, она не смогла дать вразумительных объяснений. Общая сумма похищенного - 900 рублей, за кражу возбуждено уголовное дело.