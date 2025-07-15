В Минской области мужчина поджег сожительницу с приятелем и придумал план, как избежать наказания

Как установлено, 25 июня после трудового дня на ферме 54-летний житель агрогородка Скабин вернулся домой. Там его ждали сожительница и знакомый, уже достаточно выпившие. Компания продолжила застолье, опустошив еще одну бутылку водки, купленную на деньги приятеля. Под воздействием алкоголя гость попросился остаться на ночь, и хозяин дома согласился. Однако дальнейшие события развернулись по трагическому сценарию. Следователю мужчина пояснил: войдя в комнату, он увидел свою пассию и собутыльника в обнимку на диване. Разозлившись, он схватил бутылку с бензином, облил их и поджег.

"Приятелю чудом удалось вырваться из огня и выбежать из дома. Опомнившись, злоумышленник потушил пламя на возлюбленной и диване. Чтобы избежать наказания, они договорились скрыть произошедшее и представить все как несчастный случай при сжигании мусора. В течение следующего дня женщина мучилась от полученных травм, не получая квалифицированной медицинской помощи. Однако правда всегда выходит наружу. На следующий день, увидев ужасное состояние пострадавшей, соседки настояли на вызове скорой. Медики немедленно госпитализировали ее и общего приятеля с ожогами тела. К сожалению, женщина не смогла оправиться от полученных травм и спустя две недели скончалась в медучреждении. В настоящее время с санкции прокурора в отношении 54-летнего жителя агрогородка Скабин применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи квалифицировали его действия по п. 1 ст. 14, п. 1 и п. 6 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Беларуси".