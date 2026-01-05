В Минской области выявили масштабную незаконную добычу песка

Более 11 тысяч тонн полезных ископаемых, ущерб на сумму свыше 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны недр. Речь - о преступном бизнесе на добыче песка на землях сельхозназначения Минской области.

"Установлено, что 48-летний руководитель частной организации вместе со своим 39-летним заместителем, а также 64-летним главным агрономом предприятия организовали незаконную добычу песка на землях сельхозназначения. Вывозом занималась фирма, специализирующаяся на доставке материалов к строящимся объектам на территории Минска. Должностные лица самовольно добыли более 11 тысяч тонн полезных ископаемых. За полгода преступной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 2 млн рублей".