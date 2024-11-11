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В Могилеве пенсионерка перепутала свечу с петардой

В Могилеве пенсионерка перепутала свечу с петардой

В Могилеве пенсионерка получила травму, перепутав петарду со свечой. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

Жительница Могилева 1967 года рождения обратилась в УЗ "Могилевская клиническая больница скорой медицинской помощи" 5 января. Пенсионерка пояснила, что 2 января в своей квартире на улице Крупской по ошибке зажгла петарду вместо свечи и она взорвалась у нее в руке. Пострадавшая госпитализирована с травмами рук.

Как рассказали в МЧС, с 29 декабря по 2 января в Могилевской области зарегистрировано 5 случаев травмирования петардами.-

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