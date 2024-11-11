3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
В Могилеве пенсионерка перепутала свечу с петардой
В Могилеве пенсионерка получила травму, перепутав петарду со свечой. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.
Жительница Могилева 1967 года рождения обратилась в УЗ "Могилевская клиническая больница скорой медицинской помощи" 5 января. Пенсионерка пояснила, что 2 января в своей квартире на улице Крупской по ошибке зажгла петарду вместо свечи и она взорвалась у нее в руке. Пострадавшая госпитализирована с травмами рук.
Как рассказали в МЧС, с 29 декабря по 2 января в Могилевской области зарегистрировано 5 случаев травмирования петардами.-
Президент
Все
Президент Беларуси направил соболезнования Председателю КНР в связи с землетрясением в Тибете
Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду. Лукашенко рассказал подробности
Лукашенко: Не держусь за власть, сделаю все, чтобы тихо передать ее новому поколению
Лукашенко: Лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине
Политика
Все
Общество
Все
Роскосмос в Рождество Христово передал снимки города Вифлеем и поздравил всех со светлым праздником
Как будем платить налоги в 2025 году, что изменится для бизнеса и граждан
Прошлые годы Змеи были наполнены знаковыми событиями. Чего ждать от 2025-го?
Игуменья Гавриила: Думать о том, как спасти душу, надо не только перед Рождеством Христовым
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все