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В Мордовии многодетная мать и ее старшая дочь утонули, спасая младшего ребенка
Автор:Редакция news.by
В Мордовии многодетная мать и ее старшая дочь утонули, спасая младшего ребенкаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64145d00-8d0c-4f9c-bc26-abdd5adc89b8/conversions/256274a8-338e-4b62-82bb-7850de2cb35a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64145d00-8d0c-4f9c-bc26-abdd5adc89b8/conversions/256274a8-338e-4b62-82bb-7850de2cb35a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64145d00-8d0c-4f9c-bc26-abdd5adc89b8/conversions/256274a8-338e-4b62-82bb-7850de2cb35a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/64145d00-8d0c-4f9c-bc26-abdd5adc89b8/conversions/256274a8-338e-4b62-82bb-7850de2cb35a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Многодетная мать и ее старшая дочь утонули при спасении младшего ребенка в Ковылкинском районе Мордовии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Артема Здунова.
Сообщается, что семья приехала на отдых к реке Мокша. Пока отец находился у палатки, мать с детьми решила искупаться. В какой-то момент 13-летняя девочка начала тонуть. Мать и старшая дочь смогли спасти ее, но им самим выбраться не удалось.
"Невообразимое горе для всей семьи, где младшему ребенку нет и года. 10 детей остались без мамы, без старшей сестры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - отметил Здунов.
Также он добавил, что правительство региона возьмет ситуацию под особый контроль, а многодетной семье будет оказана необходимая поддержка и забота.