В Мордовии многодетная мать и ее старшая дочь утонули, спасая младшего ребенка

Многодетная мать и ее старшая дочь утонули при спасении младшего ребенка в Ковылкинском районе Мордовии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Артема Здунова.

Сообщается, что семья приехала на отдых к реке Мокша. Пока отец находился у палатки, мать с детьми решила искупаться. В какой-то момент 13-летняя девочка начала тонуть. Мать и старшая дочь смогли спасти ее, но им самим выбраться не удалось.

"Невообразимое горе для всей семьи, где младшему ребенку нет и года. 10 детей остались без мамы, без старшей сестры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - отметил Здунов.