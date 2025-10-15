3.73 BYN
В Москве пассажиры толпой сняли с поезда зацепера
Автор:Редакция news.by
Юношеский максимализм - возрастная особенность, которая подталкивает к поиску приключений. Но порой импульсивные поступки могут закончиться трагично. Хорошо что есть люди, которые могут научить уму-разуму.
В Москве пассажиры толпой сняли с поезда зацепера. Парнишка в балаклаве схватился за вагон и уже был готов получить дозу острых ощущений от поездки, как в последний момент несколько мужчин вернули юнца на перрон и провели воспитательную беседу.