В МВД Беларуси назвали Instagram самой популярной соцсетью для мошенников

Мошенникам стало сложнее добираться до банковских счетов белорусов своими силами. А потому кибераферисты склоняют жертв, чтобы те сами переводили им свои деньги.



Об этом рассказали в МВД страны и предупредили о росте мошенничеств в инстаграме: именно в этой соцсети сейчас больше всего шансов наткнуться на аферистов, совершая покупки.



По заманчивым ценам злоумышленники могут продавать различные гаджеты, брендовую одежду и даже автотранспорт.



А сейчас в топе у мошенников так называемые сезонные вещи: автомобильные шины, зимняя одежда и искусственные ели.

Алексей Новаш, замначальника ГУПК МВД Беларуси:

"Актуальными остаются звонки от имени "правоохранителей" или "специалистов банков", вынуждающих людей получать кредиты и переводить деньги на подконтрольные мошенникам счета. Здесь активно используется технология "Фейк-босс", когда звонку предшествует личное сообщение якобы от начальника с требованием оказать содействие. Нередко злоумышленники выступают в роли знакомых и просят одолжить деньги. Для достоверности используются взломанные учетные записи популярных мессенджеров, с помощью которых рассылаются фишинговые ссылки. Наиболее популярные из них - с просьбой проголосовать в различных конкурсах."