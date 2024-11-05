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В МВД Беларуси назвали Instagram самой популярной соцсетью для мошенников
Мошенникам стало сложнее добираться до банковских счетов белорусов своими силами. А потому кибераферисты склоняют жертв, чтобы те сами переводили им свои деньги.
Об этом рассказали в МВД страны и предупредили о росте мошенничеств в инстаграме: именно в этой соцсети сейчас больше всего шансов наткнуться на аферистов, совершая покупки.
По заманчивым ценам злоумышленники могут продавать различные гаджеты, брендовую одежду и даже автотранспорт.
А сейчас в топе у мошенников так называемые сезонные вещи: автомобильные шины, зимняя одежда и искусственные ели.
Алексей Новаш, замначальника ГУПК МВД Беларуси:
"Актуальными остаются звонки от имени "правоохранителей" или "специалистов банков", вынуждающих людей получать кредиты и переводить деньги на подконтрольные мошенникам счета. Здесь активно используется технология "Фейк-босс", когда звонку предшествует личное сообщение якобы от начальника с требованием оказать содействие. Нередко злоумышленники выступают в роли знакомых и просят одолжить деньги. Для достоверности используются взломанные учетные записи популярных мессенджеров, с помощью которых рассылаются фишинговые ссылки. Наиболее популярные из них - с просьбой проголосовать в различных конкурсах."
Более четверти теперешних преступлений в стране совершаются именно в цифровом мире.
В МВД напоминают: совершая онлайн-покупки, стоит убедиться в подлинности виртуальных магазинов и не спешить переводить 100% -ную предоплату.
На подозрения должны наталкивать звонки якобы от правоохранителей и предложения поучаствовать в изобличении преступника.
А для более надежной защиты своих данных можно использовать в мессенджерах двухэтапную авторизацию.
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