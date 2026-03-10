Тщательная проверка сотен мужчин в поисках преступника и годы ожидания справедливого наказания за надругательство над девушкой. В МВД заявили о задержании подозреваемого в изнасиловании 13-летней давности. Неожиданным стал визит оперативников для жителя Жлобинского района. На момент совершения преступления ему был 51 год, уточнили в ведомстве (видео).

В те годы выйти на злоумышленника не представилось возможным. Но сыщики во взаимодействии с экспертами не прекращали работу по этому делу: постоянно велся отбор биоматериалов жителей Жлобина и района: проверку прошли около 800 мужчин. В конце концов это дало результат. Больше пока никаких деталей. К делу подключились следователи - им предстоит установить полную картину произошедшего.