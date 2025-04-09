В Мьянме произошло еще одно землетрясение

Согласно информации, землетрясение произошло в 14:58 по местному времени (10:58 по минскому), его очаг находился на глубине 10 км. В ведомстве отметили, что данные подземные колебания не повлияли на территорию Таиланда.

Напомним, 28 марта в Мьянме случилось мощное землетрясение. По оценке Метеорологического департамента Таиланда, его магнитуда составила 8,2. Вскоре последовал повторный толчок силой 6,4. Стихия затронула не только Мьянму, но и Таиланд, а колебания ощущались также в Китае и Вьетнаме. В Мьянме землетрясение унесло жизни свыше 3,6 тыс. человек, были разрушены дома, повреждены объекты инфраструктуры.