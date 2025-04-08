3.65 BYN
3.15 BYN
3.46 BYN
В Мьянме завершена спасательная операция. Число погибших выросло до 3 600 человек
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Число погибших в Мьянме в результате землетрясения достигло 3 600 человек. Более 5 тыс. пострадали, 60 числятся пропавшими без вести. Спасательные работы в стране завершились, однако продолжается поиск погибших и разбор завалов.
В стране назревает гуманитарный кризис. По информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 17 млн человек живут в пострадавших районах и срочно нуждаются в продовольствии, питьевой воде, медобслуживании, финансовой помощи и жилье.
Землетрясение оставило многие районы Мьянмы без электричества, телефонной и сотовой связи, а также разрушило дороги и мосты, поэтому оценить масштабы разрушений на всей территории страны до сих пор сложно.