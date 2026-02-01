В Мюнхене рейсовый автобус врезался в здание

В Мюнхене произошла серьезная авария с рейсовым автобусом: он выехал с дороги, пробил живую изгородь и врезался в здание.

В результате ДТП погибла 13 летняя девочка, еще 18 человек получили травмы, четверо из них - серьезные. Пострадавших доставили в больницы, а район оцепили для работы спасателей.

Сообщается, что авария могла произойти из-за внезапного ухудшения здоровья водителя. По данным полиции, водитель автобуса - грек, проживающий в Мюнхене.