3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
В Мюнхене рейсовый автобус врезался в здание
Автор:Редакция news.by
В Мюнхене произошла серьезная авария с рейсовым автобусом: он выехал с дороги, пробил живую изгородь и врезался в здание.
В результате ДТП погибла 13 летняя девочка, еще 18 человек получили травмы, четверо из них - серьезные. Пострадавших доставили в больницы, а район оцепили для работы спасателей.
Сообщается, что авария могла произойти из-за внезапного ухудшения здоровья водителя. По данным полиции, водитель автобуса - грек, проживающий в Мюнхене.
Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, чтобы установить обстоятельства трагедии.