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В Нигерии 9 человек погибли при взрыве бомбы на автобусной остановке
В Нигерии 9 человек погибли при взрыве бомбы на автобусной остановкеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Как минимум девять человек погибли в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, заложенного террористической группировкой "Боко харам" на автобусной остановке в Нигерии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Trust, инцидент произошел в деревне Маирари штата Борно.
Неустановленное число людей получили ранения разной степени тяжести. Спикер законодательного собрания штата Борно Абдулкарим Лаван, расценивший теракт как бесчеловечный, призвал военных принять решительные меры в борьбе против террора.
На севере Нигерии армия проводит специальную операцию "Хадин кай" ("единство" в переводе с языка хауса), в ходе которой 30 мая был ликвидирован Амир Абу Фатима - один из главарей "Боко харам".