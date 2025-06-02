В Нигерии 9 человек погибли при взрыве бомбы на автобусной остановке

Как минимум девять человек погибли в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, заложенного террористической группировкой "Боко харам" на автобусной остановке в Нигерии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Trust, инцидент произошел в деревне Маирари штата Борно.

Неустановленное число людей получили ранения разной степени тяжести. Спикер законодательного собрания штата Борно Абдулкарим Лаван, расценивший теракт как бесчеловечный, призвал военных принять решительные меры в борьбе против террора.