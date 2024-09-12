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В Нигерии при взрыве бензовоза погибли более 90 человек

Страшное ЧП произошло в Нигерии. Как минимум 94 человека погибли после взрыва бензовоза.

Среди жертв в основном местные жители, которые накануне выстроились за топливом.

Точное количество пострадавших неизвестно. По сообщениям местных СМИ, их больше 50.

Журналисты уточняют, что трагедия произошла в штате Джигава в центре страны.

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