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В Нигерии при взрыве бензовоза погибли более 90 человек
Страшное ЧП произошло в Нигерии. Как минимум 94 человека погибли после взрыва бензовоза.
Среди жертв в основном местные жители, которые накануне выстроились за топливом.
Точное количество пострадавших неизвестно. По сообщениям местных СМИ, их больше 50.
Журналисты уточняют, что трагедия произошла в штате Джигава в центре страны.
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