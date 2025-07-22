В Новолукомле погиб подсобный рабочий

Следствие проводит проверку по факту гибели подсобного рабочего одной из организаций в Новолукомле. Трагедия произошла 18 июля. Он сорвался с балконного основания третьего этажа.

Как выяснили в СК, на балконе, откуда упал 35-летний мужчина, строительные работы не велись, а проход был обозначен сигнальной лентой.