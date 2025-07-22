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В Новолукомле погиб подсобный рабочий
Автор:Редакция news.by
Следствие проводит проверку по факту гибели подсобного рабочего одной из организаций в Новолукомле. Трагедия произошла 18 июля. Он сорвался с балконного основания третьего этажа.
Как выяснили в СК, на балконе, откуда упал 35-летний мужчина, строительные работы не велись, а проход был обозначен сигнальной лентой.
По предварительной версии, ныне погибший рухнул вниз в тот момент, когда облокотился на деревянные перила, ограждавшие площадку. Рабочий скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.