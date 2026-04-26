3.76 BYN
2.82 BYN
3.29 BYN
В Нью-Дели у пассажирского самолета загорелся двигатель
Автор:Редакция news.by
ЧП в международном аэропорту Нью-Дели. Во время разгона у самолета загорелся двигатель. На борту находились 232 пассажира, все они были экстренно эвакуированы. В результате происшествия пострадали 5 человек - они доставлены в больницы.
Отмечается, что во время разгона перед взлетом у самолета отказал двигатель, после чего он загорелся. Экипаж принял решение прервать взлет и провести экстренную эвакуацию пассажиров прямо на взлетно-посадочной полосе.