В Нью-Дели у пассажирского самолета загорелся двигатель

ЧП в международном аэропорту Нью-Дели. Во время разгона у самолета загорелся двигатель. На борту находились 232 пассажира, все они были экстренно эвакуированы. В результате происшествия пострадали 5 человек - они доставлены в больницы.

Отмечается, что во время разгона перед взлетом у самолета отказал двигатель, после чего он загорелся. Экипаж принял решение прервать взлет и провести экстренную эвакуацию пассажиров прямо на взлетно-посадочной полосе.

