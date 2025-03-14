В Одессе убили Демьяна Ганула, организовавшего поджог Дома профсоюзов в 2014 году

Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

13 марта ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия, и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.

В Одессе после государственного переворота в Украине в 2014 году активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.