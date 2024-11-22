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В Осиповичах погиб двухлетний ребенок - СК проводит проверку
Следователи проводят проверку по факту смерти 2-летнего ребенка в Могилевской области, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.
Несчастный случай произошел в детском учреждении Осиповичей. Во время приема пищи малыш подавился едой. Несмотря на экстренные реанимационные действия работников учреждения и прибывших медиков, ребенка спасти не удалось.
"Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и администрация учреждения. Назначены судебно-медицинская экспертиза, ряд проверок в подразделения Министерств образования и здравоохранения," - говорится в сообщении.
Следственный комитет проводит проверку для установления причин и условий, способствовавших трагедии.
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