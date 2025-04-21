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В Осиповичах погибла полуторамесячная малышка. Следователи выясняют обстоятельства
В Осиповичах погибла полуторамесячная малышка. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, пишет БЕЛТА.
Осиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о погибшем грудном ребенке.
Вечером 20 апреля прибывшая в частный дом бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть младенца. На место трагедии выбыла следственно-оперативная группа.
Предварительно установлено, что в молодой семье в феврале родилась долгожданная девочка. Несмотря на появление ребенка, родители не отказались от вечеринок с друзьями и употребления алкоголя. Утром 20 апреля семью навещал родственник с малолетней дочерью. Праздничное застолье на свежем воздухе сопровождалось употреблением спиртного.
По предварительной информации, супруги зашли в дом, где находилась малышка, чтобы ее успокоить. Когда нетрезвые родители занимались ребенком, произошла трагедия: девочка упала и получила смертельные травмы. Врачей они вызвали не сразу. А потом и вовсе придумали версию, что смерть девочки наступила без их участия.
Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, смерть ребенка наступила в результате причинения ему черепно-мозговой травмы. В отношении супругов Осиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 Уголовного кодекса - причинение смерти по неосторожности.
В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия, проверки показаний на месте, допрашиваются соседи и свидетели. Планируется назначение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.