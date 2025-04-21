В Осиповичах погибла полуторамесячная малышка. Следователи выясняют обстоятельства

Фото УСК по Могилевской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed975665-fbf5-4c38-91d3-a2211991c1bb/conversions/c352168d-0bd9-4cfd-b05c-df8de9028886-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed975665-fbf5-4c38-91d3-a2211991c1bb/conversions/c352168d-0bd9-4cfd-b05c-df8de9028886-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed975665-fbf5-4c38-91d3-a2211991c1bb/conversions/c352168d-0bd9-4cfd-b05c-df8de9028886-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ed975665-fbf5-4c38-91d3-a2211991c1bb/conversions/c352168d-0bd9-4cfd-b05c-df8de9028886-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото УСК по Могилевской области

В Осиповичах погибла полуторамесячная малышка. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова, пишет БЕЛТА.

Осиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о погибшем грудном ребенке.

Вечером 20 апреля прибывшая в частный дом бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть младенца. На место трагедии выбыла следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что в молодой семье в феврале родилась долгожданная девочка. Несмотря на появление ребенка, родители не отказались от вечеринок с друзьями и употребления алкоголя. Утром 20 апреля семью навещал родственник с малолетней дочерью. Праздничное застолье на свежем воздухе сопровождалось употреблением спиртного.

По предварительной информации, супруги зашли в дом, где находилась малышка, чтобы ее успокоить. Когда нетрезвые родители занимались ребенком, произошла трагедия: девочка упала и получила смертельные травмы. Врачей они вызвали не сразу. А потом и вовсе придумали версию, что смерть девочки наступила без их участия.

Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, смерть ребенка наступила в результате причинения ему черепно-мозговой травмы. В отношении супругов Осиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 Уголовного кодекса - причинение смерти по неосторожности.