В Островецком районе неизвестные разрисовали два вагона электрички - их разыскивает милиция

В Островецком районе "художники" разрисовали два вагона электрички, теперь их разыскивает милиция. Инцидент произошел в начале месяца на станции Гудогай.

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Установлено, что ночью злоумышленники прокрались с обратной стороны состава и из баллончика краской нанесли граффити на бортах двух вагонов. Материальный ущерб составил более 200 рублей. Перекрашивать вагоны пришлось работникам железной дороги.