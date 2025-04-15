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В Островецком районе неизвестные разрисовали два вагона электрички - их разыскивает милиция
В Островецком районе "художники" разрисовали два вагона электрички, теперь их разыскивает милиция. Инцидент произошел в начале месяца на станции Гудогай.
Установлено, что ночью злоумышленники прокрались с обратной стороны состава и из баллончика краской нанесли граффити на бортах двух вагонов. Материальный ущерб составил более 200 рублей. Перекрашивать вагоны пришлось работникам железной дороги.
К слову, за такие художества грозит вплоть до уголовной ответственности.