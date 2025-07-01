В Островце в ливневой канализации утонул пятилетний ребенок

Пятилетний ребенок утонул в ливневой канализации в Островце. Он открыл крышку люка и упал внутрь.

В СК рассказали подробности инцидента. Как показала проверка следователей, на минувших выходных мальчик вместе со своими друзьями семи и девяти лет играл на зеленой зоне, где расположены очистные ливневые сооружения. Детское любопытство привело непоседу к конструкции, которая не была огорожена, а люки были накрыты пластиковыми крышками без запорных устройств. Ребенок смог свободно открыть крышку люка.

Далее мальчик, не удержав равновесие, упал в канализацию. Товарищи побежали к его маме. Женщина позвонила в МЧС. Прибывшие спасатели достали ребенка из колодца и передали бригаде скорой помощи, которая проводила реанимационные действия. К сожалению, результата они не дали. Спасти мальчика не удалось.