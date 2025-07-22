В Пакистане жертвами муссонных дождей стали 202 человека

В Пакистане ливни стали причиной наводнения в столице страны Исламабаде, здесь от потоков воды серьезно пострадала городская инфраструктура, дороги, разрушено несколько мостов.

Сезон муссонных дождей в 2025 году для Пакистана имел особенно трагические последствия. В общей сложности, за последний месяц из-за наводнений погибли 202 человека, более чем полутысяче потребовалась помощь врачей.