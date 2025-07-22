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В Пакистане жертвами муссонных дождей стали 202 человека
Автор:Редакция news.by
В Пакистане ливни стали причиной наводнения в столице страны Исламабаде, здесь от потоков воды серьезно пострадала городская инфраструктура, дороги, разрушено несколько мостов.
Сезон муссонных дождей в 2025 году для Пакистана имел особенно трагические последствия. В общей сложности, за последний месяц из-за наводнений погибли 202 человека, более чем полутысяче потребовалась помощь врачей.
Фото Агентства Анадолу