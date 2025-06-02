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В Париже число задержанных после финала Лиги чемпионов достигло 570 человек

570 человек задержано в Париже на фоне беспорядков после финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил префект парижской полиции.

В ходе уличных столкновений по всей Франции погибли 2 человека. Это 20-летняя девушка, сбитая болельщиками на автомобиле, и 17-летний юноша, которого закололи в фан-зоне города Дакс.

Еще 192 человека пострадали. Масштабные беспорядки во Франции вспыхнули после победы ПСЖ в Лиге чемпионов.

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