В Париже число задержанных после финала Лиги чемпионов достигло 570 человек

570 человек задержано в Париже на фоне беспорядков после финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил префект парижской полиции.

В ходе уличных столкновений по всей Франции погибли 2 человека. Это 20-летняя девушка, сбитая болельщиками на автомобиле, и 17-летний юноша, которого закололи в фан-зоне города Дакс.