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В Париже число задержанных после финала Лиги чемпионов достигло 570 человек
570 человек задержано в Париже на фоне беспорядков после финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил префект парижской полиции.
В ходе уличных столкновений по всей Франции погибли 2 человека. Это 20-летняя девушка, сбитая болельщиками на автомобиле, и 17-летний юноша, которого закололи в фан-зоне города Дакс.
Еще 192 человека пострадали. Масштабные беспорядки во Франции вспыхнули после победы ПСЖ в Лиге чемпионов.