В Подмосковье задержали супругов-нелегалов, избивавших и пытавших свою дочь раскаленным металлом

Полиция Московской области задержала 33-летнего уроженца Средней Азии, который подозревается в истязании собственной дочери, сообщает vesti.ru.

Девочка с телесными повреждениями сама обратилась в отделение полиции и сообщила, что не хочет возвращаться домой. В сообщении подмосковной полиции говорится, что она ушла из дома после очередных издевательств отца. Ее мать предпринимала попытки найти ребенка самостоятельно, но безрезультатно.

Следствие установило, что с января 2024 года подозреваемый, находясь по месту жительства в городе Лобня, "систематически избивал свою дочь 2012 года рождения, а также причинял ей множественные ожоги раскаленными на огне металлическими предметами по различным частям тела".

Против мужчины было возбуждено уголовное дело об истязании, а по факту нелегального нахождения семьи в РФ была организована проверка по статьям об организации незаконной миграции и халатности.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в истязании малолетней дочери, также установлена причастность к данному преступлению матери девочки... В настоящее время женщина задержана, с ней работают следователи. Ее супруг задержан ранее и сегодня следствие ходатайствует перед судом о его аресте", - говорится в сообщении СК РФ.