В Подмосковье захмелевший парень рассказал патрульным, что он варит наркотики

Хорошо поработал, еще лучше отдохнул, но попался на глаза полицейским. В Подмосковье захмелевший 22-летний парень рассказал патрульным, что варит наркотики. Кстати, запах от него исходил характерный - химический. Оперативники проверили локацию, которую указал задержанный, и действительно: в дачном доме располагалась лаборатория. В общей сложности изъято 13 кило порошка. По результатам экспертизы, это метил-эфедрон. Работал молодой человек не один, а с 19-летней сожительницей. Деятельность начал осенью.