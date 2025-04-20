Взрыв автомобиля в Балашихе квалифицировали как убийство

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль - погиб замначальника ГОУ Генштаба ВС Ярослав Москалик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b32759b-9de6-4992-8fe9-050d6e733f84/conversions/4fcb970b-d364-4752-84a4-5c2c4a54439c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b32759b-9de6-4992-8fe9-050d6e733f84/conversions/4fcb970b-d364-4752-84a4-5c2c4a54439c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b32759b-9de6-4992-8fe9-050d6e733f84/conversions/4fcb970b-d364-4752-84a4-5c2c4a54439c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b32759b-9de6-4992-8fe9-050d6e733f84/conversions/4fcb970b-d364-4752-84a4-5c2c4a54439c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Около 11 часов утра 25 апреля в подмосковной Балашихе возле дома № 2 по бульвару Нестерова загорелся и взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщают СМИ.

"По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами", - рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

На месте происшествия работали следователи СК, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов. Специалисты обнаружили фрагменты СВУ и поражающих элементов диаметром около 6 мм. Взрыв квалифицирован как убийство, возбуждено уголовное дело.

По данным оперативных служб, мощность взрыва составила более 300 г в тротиловом эквиваленте, фрагменты СВУ направлены на экспертизу.