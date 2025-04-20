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Взрыв автомобиля в Балашихе квалифицировали как убийство
Около 11 часов утра 25 апреля в подмосковной Балашихе возле дома № 2 по бульвару Нестерова загорелся и взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщают СМИ.
"По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами", - рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
На месте происшествия работали следователи СК, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов. Специалисты обнаружили фрагменты СВУ и поражающих элементов диаметром около 6 мм. Взрыв квалифицирован как убийство, возбуждено уголовное дело.
По данным оперативных служб, мощность взрыва составила более 300 г в тротиловом эквиваленте, фрагменты СВУ направлены на экспертизу.
Предположительно, начиненный взрывчаткой автомобиль могли специально пригнать к дому, где проживал генерал-лейтенант Москалик. По сообщениями СМИ, сгоревший автомобиль зарегистрирован на 35-летнюю женщину.