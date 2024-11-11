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В Польше нетрезвый военный обстрелял гражданский автомобиль недалеко от границы с Беларусью
Польский военнослужащий, охраняющий границу с Беларусью, самовольно покинул пост и открыл стрельбу в городе Мельник в Подляском воеводстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на радио RMF24.
Отмечается, что военнослужащий обстрелял легковой автомобиль, в котором ехали отец и его дочь-подросток, с ними ничего не случилось, несмотря на то, что пули пробили машину в нескольких местах.
Как заявили в Оперативном командовании ВС Польши, военнослужащий 18-й механизированной дивизии, выполняющий задачи в рамках операции "Безопасное Подлясье", самовольно покинул пост и из своего табельного оружия обстрелял гражданский автомобиль, а затем скрылся в близлежащем лесу.
После инцидента на место происшествия прибыли правоохранители. Стрелявшего военнослужащего задержали. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося сейчас выясняет военная полиция.
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