В Польше в ДТП попал автобус с американскими военными - несколько человек пострадали

В Польше вылетел в кювет автобус с американскими солдатами. ДТП произошло на трассе в Нижней Силезии.

Ирония случая в том, что военнослужащие следовали из Германии на учения в Литву. Как раз туда, где полтора месяца назад во время маневров в болоте утонул американский бронеэвакуатор. Тогда все четверо членов экипажа погибли.