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В Польше в ДТП попал автобус с американскими военными - несколько человек пострадали
В Польше вылетел в кювет автобус с американскими солдатами. ДТП произошло на трассе в Нижней Силезии.
Внутри транспортного средства находились 35 человек. Пострадали 8. Причины аварии не известны.
Ирония случая в том, что военнослужащие следовали из Германии на учения в Литву. Как раз туда, где полтора месяца назад во время маневров в болоте утонул американский бронеэвакуатор. Тогда все четверо членов экипажа погибли.