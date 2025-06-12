В Польше задержали трех человек, планировавших совершить теракт в школе

В Польше был задержан 19-летний мужчина, который планировал с группой лиц совершить теракт в средней школе города Ольштын в Варминско-Мазурском воеводстве. Об этом заявил пресс-секретарь МВД республики Яцек Добжиньский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на радио RMF24.

По его словам, задержанный стал третьим лицом, которому предъявлено обвинение в попытке совершить террористический акт в учебном заведении. Двое его подельников задержаны ранее и находятся под арестом.

В ходе расследования, которое длится уже несколько месяцев, было установлено, что трое 19-летних мужчин, готовясь к нападению, тренировались на стрельбище, где научились пользоваться огнестрельным оружием, занимать огневые позиции и проводить военно-тактические занятия. Кроме того, они оттачивали навыки быстрой смены магазинов. Они также изучали инструкции по изготовлению взрывных устройств и собирали пиротехнические материалы, которые можно было использовать для их изготовления.

Известно, что для молодых людей вдохновителями стали массовые убийцы - Андерс Брейвик и Брентон Таррант.

Андерс Брейвик 22 июля 2011 года осуществил два теракта: нападение на офис премьер-министра Норвегии, в результате которого погибли восемь человек, и на участников молодежного лагеря Норвежской рабочей партии, в результате которого погибли 77 человек. Брентон Таррант 15 марта 2019 осуществил атаки на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч, в результате которых погиб в общей сложности 51 человек, 40 получили ранения.

По неофициальной информации, мужчины могли планировать нападения не только на школу, но и в местах скопления людей, например, на парадах ЛГБТ или паломничествах верующих.

Трое молодых людей учились в разных школах. RMF FM сообщает, ссылаясь на свои неофициальные данные, что никто из них не посещает школу, на которую они планировали напасть. Все они - жители Ольштына и Ольштынского района и граждане Польши.