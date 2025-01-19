В порту Гамбурга паром столкнулся с баржей - есть пострадавшие

В порту Гамбурга произошло столкновение парома с баржей. В результате происшествия пострадали 11 человек. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на немецкую службу новостей Tagesschau.

Медики оказали помощь раненым и доставили их в ближайшую больницу. Отмечается, что один из пострадавших получил травмы, опасные для жизни.

Инцидент произошел сегодня утром на реке Нордерельбе. В результате столкновения паром получил серьезные повреждения. Всего на момент происшествия на борту парома находились 25 человек.