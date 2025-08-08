В Поставах во время застолья до смерти избили мужчину

В Поставах во время застолья избили мужчину. Он умер не дойдя до дома. Следователи рассказали подробности преступления, которое произошло еще в январе этого года. Тело местного жителя в сарае нашла соседка.



Оказалось, накануне мужчина был в компании знакомых. После выпивки у троих мужчин возник конфликт. Двое из приятелей избили третьего, заставили его смыть кровь с одежды и запретили идти в милицию.



На следующий день пострадавший скончался от побоев.