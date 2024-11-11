В Пружанском районе выстрелом из винтовки смертельно ранен охотник

Выстрелом из винтовки смертельно ранен охотник. Произошло это в Пружанском районе на территории Линовского лесничества. В обстоятельствах разбирается Следственный комитет. Еще 24 декабря двое жителей Кобрина (33 и 40 лет) пришли в открытый стрелковый тир для пристрелки недавно приобретенной пневматической винтовки. Выстрелом в сторону мишени 40-летний мужчина попал в приятеля, ранения оказались смертельными. Первоначально можно сказать - охотник с многолетним стажем доверил пристрелку своей винтовки неопытному в обращении с оружием приятелю. Кроме того, во время выстрела не отошел на безопасное расстояние от мишени и находился на линии огня. В отношении 40-летнего жителя Кобрина возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Он сотрудничает со следствием и дает признательные показания.