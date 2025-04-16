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В Пуэрто-Рико более 1 млн человек остались без света из-за сбоя в электросистеме
В Пуэрто-Рико более 1 млн человек остались без света из-за сбоя в электросистемеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67c02a91-91b9-4aa0-88dd-8bfeb13204b5/conversions/8e9bb704-b963-4d7b-af51-470bd866db5d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67c02a91-91b9-4aa0-88dd-8bfeb13204b5/conversions/8e9bb704-b963-4d7b-af51-470bd866db5d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67c02a91-91b9-4aa0-88dd-8bfeb13204b5/conversions/8e9bb704-b963-4d7b-af51-470bd866db5d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67c02a91-91b9-4aa0-88dd-8bfeb13204b5/conversions/8e9bb704-b963-4d7b-af51-470bd866db5d-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Пуэрто-Рико свыше миллиона человек остались без электричества из-за сбоя, с которым столкнулся крупнейший дистрибьютор электроэнергии Luma Energy. Такую информацию газеты USA Today приводит РИА Новости.
По данным компании-дистрибьютора, "было зафиксировано происшествие, повлиявшее на обслуживание по всему острову". Предполагается, что на восстановление доступа к электричеству для 90 % клиентов уйдет от 48 до 72 часов.
Как уточняет РИА Новости, по последней переписи, которую проводили в 2020 году, население Пуэрто-Рико составило 3,3 млн человек.