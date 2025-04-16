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В Пуэрто-Рико более 1 млн человек остались без света из-за сбоя в электросистеме

В Пуэрто-Рико более 1 млн человек остались без света из-за сбоя в электросистеме

В Пуэрто-Рико свыше миллиона человек остались без электричества из-за сбоя, с которым столкнулся крупнейший дистрибьютор электроэнергии Luma Energy. Такую информацию газеты USA Today приводит РИА Новости.

По данным компании-дистрибьютора, "было зафиксировано происшествие, повлиявшее на обслуживание по всему острову". Предполагается, что на восстановление доступа к электричеству для 90 % клиентов уйдет от 48 до 72 часов.

Как уточняет РИА Новости, по последней переписи, которую проводили в 2020 году, население Пуэрто-Рико составило 3,3 млн человек.

электричествоПуэрто-Рико