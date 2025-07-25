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В Пуховичском районе грузовик наехал на мужчину, который чинил авто на дороге
Автор:Редакция news.by
В Пуховичском районе грузовик наехал на мужчину, который чинил авто на дорогеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b087bd7a-f11f-4642-9a9a-babf69922fda/conversions/22276050-a034-4bc8-a4bd-c4b74c88eded-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b087bd7a-f11f-4642-9a9a-babf69922fda/conversions/22276050-a034-4bc8-a4bd-c4b74c88eded-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b087bd7a-f11f-4642-9a9a-babf69922fda/conversions/22276050-a034-4bc8-a4bd-c4b74c88eded-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b087bd7a-f11f-4642-9a9a-babf69922fda/conversions/22276050-a034-4bc8-a4bd-c4b74c88eded-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Пуховичском районе грузовик сбил мужчину, который ремонтировал свой автомобиль на дороге. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УВД Миноблисполкома.
24 июля в 14:35 на 59-м километре автодороги М5 Минск - Гомель Пуховичского района 62-летний минчанин, двигаясь на грузовом автомобиле Mitsubishi Fuso Canter в направлении столицы, совершил наезд на 32-летнего жителя Могилевской области. Мужчина находился возле своего автомобиля Alfa Romeo, осуществляя его проверку и устранение технической неисправности.
В результате ДТП потерпевший с полученными травмами госпитализирован.