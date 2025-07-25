В Пуховичском районе грузовик наехал на мужчину, который чинил авто на дороге

В Пуховичском районе грузовик сбил мужчину, который ремонтировал свой автомобиль на дороге. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УВД Миноблисполкома.

24 июля в 14:35 на 59-м километре автодороги М5 Минск - Гомель Пуховичского района 62-летний минчанин, двигаясь на грузовом автомобиле Mitsubishi Fuso Canter в направлении столицы, совершил наезд на 32-летнего жителя Могилевской области. Мужчина находился возле своего автомобиля Alfa Romeo, осуществляя его проверку и устранение технической неисправности.