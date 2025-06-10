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В пункте пропуска "Брест" задержан иностранец с поддельным паспортом
Вечером, 6 июня, брестские пограничники в пункте пропуска "Брест" задержали мужчину, который намеревался выехать в Польшу с поддельным паспортом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.
В ходе проведения пограничного контроля было установлено, что паспорт гражданина Украины имеет признаки полной подделки. При осмотре личных вещей у него был обнаружен действительный российский паспорт. Иностранец пояснил, что планировал выехать в Евросоюз к своим родственникам.
В настоящее время мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 100 базовых величин.
Кроме того, за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность - ограничение свободы на срок до двух лет.