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В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
Рабочего насмерть придавило деревом в Речицком районе.
На территории Дубровского лесничества бригада убирала сломанные деревья с помощью специальной техники.
Один вальщик решил справиться с надломанной сосной с помощью бензопилы. 13-метровая верхушка дерева упала на 42-летнего мужчину. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.
Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии.
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