В результате крушения самолета в Колумбии погибли 10 человек

10 человек погибли в результате крушения легкого самолета на северо-западе Колумбии. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на бюро управления рисками департамента Антьокия.

Самолет компании Pacifica Travel, который был объявлен пропавшим без вести в среду, разбился в сельской местности департамента Антьокия на северо-западе Колумбии. На его борту находились два члена экипажа и восемь пассажиров, пишет БЕЛТА.

"К сожалению, выживших нет. На месте работают 37 сотрудников, и мы ускоряем второй этап, который включает в себя извлечение тел и координацию с судебной полицией", - сказали в бюро управления рисками департамента.

Там также сообщили, что неблагоприятные погодные условия осложняют извлечение, поскольку невозможно задействовать вертолеты. "Мы работаем над тем, чтобы этот процесс был как можно более быстрым и эффективным", - добавили в бюро.