3.41 RUB
3.48 USD
3.58 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииРегионыПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В результате крушения самолета в Колумбии погибли 10 человек
10 человек погибли в результате крушения легкого самолета на северо-западе Колумбии. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на бюро управления рисками департамента Антьокия.
Самолет компании Pacifica Travel, который был объявлен пропавшим без вести в среду, разбился в сельской местности департамента Антьокия на северо-западе Колумбии. На его борту находились два члена экипажа и восемь пассажиров, пишет БЕЛТА.
"К сожалению, выживших нет. На месте работают 37 сотрудников, и мы ускоряем второй этап, который включает в себя извлечение тел и координацию с судебной полицией", - сказали в бюро управления рисками департамента.
Там также сообщили, что неблагоприятные погодные условия осложняют извлечение, поскольку невозможно задействовать вертолеты. "Мы работаем над тем, чтобы этот процесс был как можно более быстрым и эффективным", - добавили в бюро.
Министерство транспорта и Управление гражданской авиации Колумбии выразили соболезнования семьям погибших. Начато расследование причин катастрофы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все