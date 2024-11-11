12 человек погибли в результате стрельбы в Черногории, среди жертв есть дети

Настоящая бойня произошла в Черногории. В городе Цетине вооруженный мужчина открыл стрельбу вначале в кафе, а потом отправился в другие места, где тоже убивал людей.

Стало известно точное число жертв - 12. Это 7 мужчин, 3 женщины и двое детей. За жизни еще четырех человек борются врачи.

В МВД страны подчеркнули, что нападение не является терактом. Стрелок был объявлен в розыск, а после того как его нашла и окружила полиция, мужчина выстрелил себе в голову.