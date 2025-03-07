В Самарской области обрушилась трибуна цирка со зрителями

Шесть рядов со зрителями обрушились в передвижном цирке, который выступал в городе Нефтегорске Самарской области. В результате ЧП пострадали пять человек, погибших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Об этом пишет ТАСС.

"Поступило сообщение об обрушении шести рядов со зрителями передвижного цирка <…> По прибытии установлено, что произошло обрушение сидячих мест для зрителей, на которых находилось ориентировочно 20 человек. Погибших нет, пострадали пять человек, в том числе три ребенка", - отмечается в сообщении.

Как в оперативных службах, речь идет о передвижном цирке "Скиф".

18:48

До 8 увеличилось число пострадавших при обрушении рядов со зрителями в передвижном цирке в Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

19:00

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после обрушения конструкции трибуны в цирке в Самарской области, сообщило региональное СУСК России в своем Telegram-канале.

"В ходе мониторинга соцмедиа выявлены публикации, в которых сообщается, что 7 марта 2025 года в ходе представления передвижного цирка обрушились конструкции трибуны, в результате которого могли пострадать люди. По данному факту территориальным следственным отделом по возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении СК.