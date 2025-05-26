В Санкт-Петербурге задержали пятерых иностранцев за контрабанду белорусских сигарет

В Санкт-Петербурге задержали пятерых иностранцев за контрабанду табачной продукции из Беларуси на 100 млн российских рублей. Ими оказались граждане нашей страны и Азербайджана.

Изъяты сигареты без акцизных марок, 6 млн рублей, два автомобиля и один фургон, сообщает ФСБ России.