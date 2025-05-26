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В Санкт-Петербурге задержали пятерых иностранцев за контрабанду белорусских сигарет

В Санкт-Петербурге задержали пятерых иностранцев за контрабанду табачной продукции из Беларуси на 100 млн российских рублей. Ими оказались граждане нашей страны и Азербайджана.

Изъяты сигареты без акцизных марок, 6 млн рублей, два автомобиля и один фургон, сообщает ФСБ России.

Подозреваемые ввозили табачную продукцию белорусских предприятий и продавали ее по всей стране. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

ФСБ Россиинарушение законаУголовное дело